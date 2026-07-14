Le religiose della Congregazione delle Suore della Carità di San Carlo Borromeo stanno portando avanti una missione di accoglienza presso il Carolus Retreat Centre in Tanzania. La struttura ospita le suore che si dedicano all’assistenza e all’accoglienza, in un contesto di spiritualità e servizio. La congregazione, fondata nel 1652 a Nancy, in Francia, continua a operare in diversi paesi del mondo.

di suor Ernestina Patrick Lasway SAC Fondata il 18 giugno 1652 a Nancy, in Francia, da Emmanuel Chauvenel, la Congregazione delle Suore della Carità di San Carlo Borromeo (Trier) continua ancora oggi a vivere la propria missione di amore e servizio in tutto il mondo. In Tanzania, la Congregazione è attivamente impegnata nell'apostolato pastorale e sociale, rispondendo ai bisogni spirituali e umani della popolazione. Al centro della vita della Congregazione vi è il suo carisma: «Unione con Dio nell'amore perseverante». Un carisma che chiama le religiose a prendersi cura del benessere spirituale e materiale di ogni persona. Il cammino verso la Tanzania Le Suore della Carità di San Carlo Borromeo sono giunte in Tanzania nel 1985, provenendo dai Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Tanzania, la missione di accoglienza delle religiose al Carolus Retreat Centre

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