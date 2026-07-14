Il TAR ha deciso di mantenere aperta la casa di Stefano e ha autorizzato l’attività della Fondazione Genovese a Bodio Lomnago. La sentenza ha respinto le richieste di chi aveva contestato le autorizzazioni, confermando la validità delle autorizzazioni amministrative rilasciate. La decisione permette alla fondazione di continuare le sue attività senza ulteriori blocchi o restrizioni legali.

Svolta positiva per la Fondazione Laura e Alberto Genovese nella vicenda amministrativa di Bodio Lomnago. Si conclude con una decisione favorevole alla Fondazione Laura e Alberto Genovese il contenzioso amministrativo relativo a Casa di Stefano, la comunità residenziale nata a Bodio Lomnago per sostenere persone impegnate in percorsi di recupero dalle dipendenze. Il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla fondazione contro il provvedimento emesso dal Comune, stabilendo che la struttura può continuare a svolgere regolarmente la propria attività. La sentenza rappresenta un passaggio importante per il futuro del progetto, al centro del dibattito locale fin dalla sua apertura. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Svolta al TAR: Casa di Stefano resta aperta, via libera all’attività della Fondazione Genovese a Bodio Lomnago

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