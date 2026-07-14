Un uomo di 64 anni è deceduto nella mattinata di martedì 14 luglio in una palestra di Terni mentre si allenava. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un malore durante l’attività fisica. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause del malore. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle condizioni di salute dell’uomo prima dell’evento.

Terni, 14 luglio 2026 – Un uomo di 64 anni è morto nella mattinata di martedì 14 luglio all'interno di una palestra di Terni mentre stava praticando attività sportiva. La tragedia Secondo quanto appreso, l'uomo stava partecipando ad un corso quando si è accasciato a terra senza dare più segnali di vita. Immediate e ripetute le manovre di soccorso messe in atto dal personale e dagli operatori sanitari del 118, ma per l’uomo non c'è stato nulla da fare. Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Il luogo . Il decesso si è verificato nelle prime ore della mattinata con la temperatura che non aveva ancora raggiunto valori elevati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Stroncato da un malore mentre si allena in palestra, muore sotto gli occhi della moglie

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