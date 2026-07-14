Strisciuglio alla guida di Fs | confermata la scelta interna

L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato è stato confermato in carica, dopo le dimissioni di Stefano Donnarumma. La decisione è stata presa all’interno dell’assemblea, che ha scelto di affidare il ruolo a una figura già interna al gruppo. La nomina avviene a meno di due settimane dalla comunicazione di uscita di Donnarumma. La nuova guida si appresta a ripartire, mantenendo una continuità con il passato.

Si riparte da zero, ma puntando su chi il gruppo lo conosce bene. A meno di due settimane dalle dimissioni di Stefano Donnarumma, l’assemblea degli azionisti di Fs ha nominato il nuovo board: a guidare il consiglio d’amministrazione sarà Gianpiero Strisciuglio, una scelta interna, come anticipato negli scorsi giorni dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Il presidente sarà Tommaso Tanzilli e il cda per il triennio 2026-2028 sarà anche da Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota. La scelta della maggioranza è stata quella di sostituire il cda e di non proseguire confermando il precedente, con la nomina soltanto del nuovo ad, fino alla sua scadenza naturale prevista per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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