Storie al bivio | anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2

14 luglio 2026. Storie al bivio è il programma ormai divenuto cult di Monica Setta che intervista personaggi noti, tra momenti privati, testimonianze, riflessioni e racconti. Lo show torna nella prestigiosa collocazione della prima serata di Rai 2. Vediamo le anticipazioni di questa sera, 14 luglio 2026. Anticipazioni e ospiti. Sono la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, l’attivista e avvocata Kathy La Torre, Justine Mattera, Barbara Bouchet e Samantha De Grenet le protagoniste di “Storie al bivio di sera”. Per la prima volta Daniela Fumarola racconta a Monica Setta il suo lato più privato, spiegando di aver dedicato ogni energia all’impegno sindacale, rinunciando alla costruzione di una famiglia, una scelta della quale non si dice pentita perché considera tali la Cisl e i suoi oltre 4 milioni e 200 mila iscritti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Storie al bivio di sera Valeria Marini e altri ospiti in studio

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Gli ospiti di Storie al bivio di sera di oggi: da Barbara Bouchet a Cathy La TorreNel salotto di Monica Setta focus su decisioni familiari, passaggi professionali, ferite private e nuove direzioni prese dopo una crisi ... iodonna.it

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