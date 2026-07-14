Lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello Sanzio è stato restituito alla sua sede originale dopo un intervento di restauro. L’opera, che era stata trasferita a New York, è stata riportata nella Pinacoteca comunale. La cerimonia di riaccoglienza si è svolta ieri, con la presenza di funzionari e addetti ai lavori. L’opera, dipinta con colori vivaci, ora si trova esposta nella stessa stanza di sempre.

Lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello Sanzio è finalmente tornato a casa. La Pinacoteca comunale ha riaccolto ieri quella che è considerata la prima opera autografa del maestro urbinate e per celebrare questo atteso ritorno, il museo ha predisposto un allestimento del tutto rinnovato all’interno della "Sala Raffaello", pensata per valorizzare al massimo la tela. Il rientro giunge dopo un periodo denso di avvenimenti storici per l’opera. Prima un delicato e cruciale intervento di restauro condotto dagli esperti dell’Icr di Roma. Subito dopo, il capolavoro ha varcato i confini nazionali per partecipare alla prestigiosa mostra... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stendardo di Raffaello. Il restauro poi New York. Ora il ritorno “a casa“

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Stendardo di Raffaello, il capolavoro verso New York

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