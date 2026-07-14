Stasera in tv martedì 14 luglio | Shrek

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 14 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 14 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Shrek è un film d’animazione del 2001 diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson. Basato sull’omonimo libro del 1990 di William Steig, è il primo capitolo dell’omonima serie cinematografica e il quinto lungometraggio prodotto da DreamWorks Animation. Dopo avere acquistato i diritti del libro nel 1991, Steven Spielberg cercò inizialmente di produrre un adattamento cinematografico in animazione tradizionale, ma John H. 🔗 Leggi su 2anews.it

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