Spence dal mancato riscatto del Genoa a un prezzo triplicato Ecco perché l' Inter l' ha messo nel mirino

Notizia in breve

L'Inter ha mostrato interesse per Djed Spence, che in passato è passato dal Tottenham al Genoa a un prezzo triplicato rispetto all'acquisto originale. La trattativa non si è concretizzata, e il giocatore è rimasto senza un trasferimento definitivo. La cessione dal Tottenham al Genoa si è conclusa con un aumento considerevole del valore, mentre le operazioni successive sono state meno fortunate. La situazione riflette le variazioni nei risultati delle operazioni di mercato di Spence.