Spence dal mancato riscatto del Genoa a un prezzo triplicato Ecco perché l' Inter l' ha messo nel mirino
L'Inter ha mostrato interesse per Djed Spence, che in passato è passato dal Tottenham al Genoa a un prezzo triplicato rispetto all'acquisto originale. La trattativa non si è concretizzata, e il giocatore è rimasto senza un trasferimento definitivo. La cessione dal Tottenham al Genoa si è conclusa con un aumento considerevole del valore, mentre le operazioni successive sono state meno fortunate. La situazione riflette le variazioni nei risultati delle operazioni di mercato di Spence.
Alle volte ci sono operazioni di mercato che riescono clamorosamente bene, altre. meno. E Djed Spence dal Tottenham al Genoa, con tutti gli incastri precedenti e successivi, rientra in entrambe le categorie. Perché il domino che nel gennaio del 2024 portò l'esterno a diventare il primo inglese negli ultimi 103 anni nella storia del club più british d'Italia (diventati oggi 105) include pure i nomi di Cambiaso, di Dragusin e della Juventus, oltre chiaramente a quelli di Genoa e Tottenham. Per avere un quadro generale completo bisogna fare un balzo all'indietro al luglio del 2022: la Juve acquista Cambiaso versando al Grifone 6 milioni di euro più l'intero cartellino di Radu Dragusin (di recente passato alla Fiorentina) e il 15% sulla futura rivendita dell'esterno ligure. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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