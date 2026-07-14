Una nave cisterna di jet fuel a Bologna è in ritardo, causando una carenza di carburante per gli aerei. L’aeroporto ha dovuto modificare il piano voli a causa della mancanza di carburante. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità che altri scali del Nord Italia possano essere interessati da problemi simili. La consegna del carburante è ancora in attesa di aggiornamenti.

Nave cisterna in ritardo, manca il carburante per gli aerei e l'aeroporto di Bologna è costretto a rivedere il piano voli. Con il rischio che la stessa sorte possa toccare ad altri scali del Nord Italia., Questo l'allarme lanciato nelle ultime ore dal Corriere della Sera, che spiega come il problema sia da ascrivere ai ritardi subiti da Air Bp (uno dei principali fornitori di carburante) nella ricezione del prodotto. Secondo il quotidiano, sono attesi a breve i nuovi Notam, ovvero i bollettini operativi destinati alle compagnie aeree con le indicazioni aggiornate sulle modalità di rifornimento., Per l'aeroporto di Bologna la limitazione dovrebbe restare in vigore fino al 23 luglio, ma la data sarà soggetta a modifiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Tgcom24.mediaset.it - Sos jet fuel, a Bologna nave cisterna in ritardo: allarme per gli scali del Nord Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trieste, allarme sindacati: il jet fuel minaccia l’aeroportoA Trieste, i sindacati hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla disponibilità di carburante per jet fuel, considerandola una minaccia per...

Estate a rischio rincari nei voli: cosa significa davvero l’allarme jet fuel per passeggeri e compagnieL’estate si avvicina e il settore dei voli si trova ad affrontare un possibile aumento dei costi legati al carburante per aerei.

Carburante aereo razionato all’aeroporto di Bologna, voli a rischio. Allarme per gli scali del Nord ItaliaUn problema nelle forniture di jet fuel costringe lo scalo emiliano a limitare il rifornimento degli aerei. Air Bp segnala il mancato arrivo di una nave cisterna. Possibili restrizioni anche in altri ... milanofinanza.it

Carenza di jet fuel: scatta il razionamento del carburante negli aeroporti del Nord ItaliaRitardo della nave cisterna con jet fuel: Air Bp chiede limitazioni al rifornimento all’aeroporto di Bologna. I voli proseguono regolarmente ... rainews.it