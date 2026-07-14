sondaggi politici crescono i partiti del centrodestra tranne la lega sorpassata ancora da vannacci

Crescono i partiti del centrodestra, compreso Futuro nazionale, tranne la Lega. Secondo l’ultimo sondaggio Swg per La7, l’orientamento di voto di questa settimana registra una ripresa Fratelli d'Italia (+0,1%) ora al 27,2%, Forza Italia (+0,3%) al 7,7 e il partito di Roberto Vannacci (+0,3%) che si attesta al 6,3%. La Lega è l'unico partito di destra in calo (-0,2%). Scendono anche Pd e M5S, entrambi dello 0,2%. I dem sono circa sei punti sotto il partito della premier Giorgia Meloni, precisamente al 21,3%. Mentre il Movimento di Giuseppe Conte resta sempre in terza posizione al 12,9. Ma la rilevazione di Swg per Tg La7 di questa settimana svolta su un campione di 1. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Sondaggi politici, centrosinistra più vicino al centrodestra (senza Vannacci che cresce)

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