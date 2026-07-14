Sofia Goggia si è allenata sulla scalinata di Santa Grata saltando 50 gradini a piedi uniti, con una temperatura di 34 gradi e alta umidità. Nonostante le condizioni estreme, ha deciso di proseguire l’allenamento. La scena si è svolta all’aperto, in un contesto urbano, senza l’uso di strutture sportive. La sportiva ha portato avanti l’attività nonostante il caldo intenso, senza indicazioni di pause o interruzioni.

Trentaquattro gradi all’ombra, umidità da far invidia alle foreste equatoriali e lei, Sofia Goggia, che fa? Si allena. Difficilmente, quando si assiste ad un’impresa sportiva, si pensa a tutto quello che ci sta dietro. I sacrifici, le diete ferree, le rinunce a tavola (e non) e che, invece, sono parte integrante dei tronfi con cui (seduti in poltrona davanti alla tv) siamo pronti a gioire. Un esempio edificante in questo senso lo fornisce lei, superSofi che, in avvicinamento alla prossima stagione invernale, sta affrontando la preparazione atletica. In palestra con l’aria condizionata a palla? No, sulla scalinata della chiesa di Santa Grata. Oltre cinquanta gradini affrontati a gambe unite e con un movimento di spinta delle braccia. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Sofia Goggia si allena sulla scalinata di Santa Grata: 50 gradini saltati a piedi uniti (a 34 gradi)

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