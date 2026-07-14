Simone Giannelli torna a giocare con la nazionale di volley maschile. In una intervista, ha commentato che il Giappone è bravo in contrattacco e che il cambio palla è fluido. Ha anche detto che la partita può offrire molte opportunità. La squadra italiana si prepara a esordire a Osaka, dove si svolge l’ultima settimana della fase preliminare della Nations League 2026.

L’Italia si appresta a fare il proprio esordio a Osaka, dove andrà in scena l’ultima settimana della fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile. Dopo aver conquistato cinque vittorie nelle prime otto partite disputate, gli azzurri se la dovranno vedere con Giappone, Belgio, Argentina e Cuba, con l’obiettivo di meritarsi la qualificazione alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante (occorrerà rientrare tra le migliori sette in classifica. Il capitano Simone Giannelli tornerà in gruppo insieme ad altri big (Romanò, Balaso, Russo) e ha presentato i prossimi appuntamenti attraverso i canali federali: “Sono felice di ricominciare questo percorso in Nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Giannelli torna in Nazionale: “Giappone bravo in contrattacco, cambio palla fluido. La partita può darci tanto”

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