Una donna di 30 anni è deceduta durante il viaggio di nozze dopo aver celebrato il matrimonio nelle Dolomiti. La cerimonia si è svolta in un contesto di montagna con amici e familiari presenti. Dopo la cerimonia, la sposa ha avuto un incidente che si è rivelato fatale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, senza fornire dettagli aggiuntivi. La coppia aveva scelto le Dolomiti come luogo simbolico per il giorno più importante della vita.

Aveva scelto le Dolomiti come scenario del giorno più importante della sua vita. Tra prati di montagna, amici e familiari, Laura Viktoria Härtig aveva pronunciato il suo “sì”, iniziando quello che doveva essere un nuovo capitolo della sua esistenza. Nessuno avrebbe immaginato che quel sogno si sarebbe trasformato, nel giro di pochi giorni, in una tragedia. Il 23 giugno, mentre percorreva in bicicletta la discesa del Passo Sella in direzione Canazei, la giovane è rimasta coinvolta in un violento scontro frontale con una moto. Alla guida della moto c’era l’ex sciatore azzurro Peter Runggaldier, anche lui rimasto ferito e trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Si sposa sulle Dolomiti, poi la tragedia durante il viaggio di nozze: Laura muore a 30 anni

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