L’ex calciatore di Inter e Milan, Dario Simic, è stato arrestato in Croazia nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nella costruzione di un campeggio a Tisno. L’arresto rientra in un’inchiesta riguardante possibili illeciti legati alla realizzazione del complesso. Le autorità hanno eseguito l’operazione senza ulteriori dettagli disponibili al momento. La vicenda coinvolge anche altre persone e aziende, con accertamenti in corso.

L’ex difensore di Inter e Milan Dario Simic è stato arrestato in Croazia nell’ambito di un’indagine che riguarda presunte irregolarità nella realizzazione di un campeggio a Tisno. La notizia è stata riportata dai principali media croati, secondo i quali insieme all’ex calciatore sono finite in stato di fermo anche un’ex funzionaria dell’amministrazione regionale del turismo e un imprenditore locale. L’inchiesta è coordinata dalle autorità croate, che stanno cercando di fare luce sulle modalità con cui sarebbero state rilasciate alcune autorizzazioni edilizie considerate sospette. L’inchiesta sulle autorizzazioni edilizie. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’indagine riguarda il rilascio dei permessi necessari alla costruzione di una struttura ricettiva tra il 2020 e il 2021. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Shock nel mondo del calcio: l’ex serie A arrestato, l’accusa gravissima

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