Inghilterra-Argentina è sempre quel match di quarant’anni fa. Inghilterra-Argentina è per forza quella partita del 1986. La Mano de Dios, il gol del secolo. Ce ne sono state altre due ai Mondiali, soprattutto quella del 98 con la sceneggiata di Simeone che fece espellere Beckham ma Inghilterra-Argentina resta quella di quarant’anni fa. È una partita che Messi non ha mai giocato, non c’è mai stata con Messi un’Inghilterra-Argentina. Repubblica, con Antonello Guerrera, intervista Peter Shilton il portiere dell’Inghilterra che incassò i due gol. Oggi col Var i falli sono diventati due, c’era un’entrata su Hoddle prima che partisse l’azione del secondo gol e Shilton lo ricorda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Shilton e la mano di Dios: “Messi avrebbe chiesto scusa ma Maradona era più forte”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Biggest Robbery in 1986 World Cup History Maradona's Hand of God

Notizie e thread social correlati

Quarant’anni di Mano de Dios, e Shilton non perdona Maradona: “Non ci siamo mai più visti né sentiti”Quarant’anni fa, il 22 giugno 1986, Maradona segnò due gol storici durante una partita mondiale.

Shilton e la Mano de Dios, 40 anni dopo: "Fu uno shock: non perdonerò mai Maradona"Peter Shilton, ex portiere inglese, ha dichiarato di non aver mai perdonato il gol con la mano segnato da Maradona durante i Mondiali del 1986.

Temi più discussi: Shilton: Maradona segnò due gol irregolari nell’86. Ma resta migliore di Messi; I Mondiali dell’86 e quella mano de Dios; Dalla ‘mano de Dios’ dell’Argentina ieri al ‘wire of God’ dell’Inghilterra oggi; Dalle Falkland alla Mano de Dios: perché Argentina–Inghilterra non è solo calcio: sport, politica, guerra e sfottò, tutto iniziò 60 anni fa...

Shilton e la mano di Dios: Messi avrebbe chiesto scusa ma Maradona era più forteShilton e la mano de Dios. Ancora recrimina però dice che Maradona era più forte di Messi ma meno sportivo di lui ... ilnapolista.it

Maradona, la mano de Dios raccontata da Shilton: Ormai mi sono lasciato tutto alle spalle L'ex portiere dell'Inghilterra al Telegraph: La gente dice: 'Avresti dovuto colpirlo, o stenderlo', ma avrei concesso rigore e sarei stato espulso. Io stavo arrivando sul pall x.com

22 giugno 1986 - La Mano de Dios, il controverso gol di apertura assegnato al calciatore argentino Diego Maradona durante la vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra in una partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 1986 reddit

Maradona e quel gol di mano, Peter Shilton vende all'asta la maglia dell’86Stefano Tacconi racconta con un sorriso che è grato a Maradona per la popolarità che gli ha indirettamente dato quarant’anni fa, con quel gol impossibile su punizione nella partita Napoli-Juventus ... ilmattino.it