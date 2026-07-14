Semplificare per attrarre La partita italiana degli investimenti secondo Villa

Da formiche.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un articolo analizza la strategia italiana sugli investimenti, coprendo temi come autonomia strategica, intelligenza artificiale, sostenibilità e responsabilità aziendale. Vengono descritte le diverse tappe e le aree di intervento senza commenti o interpretazioni. Il testo si concentra sull’esposizione dei fatti e delle evoluzioni, evitando analisi o giudizi di valore. La narrazione è lineare e priva di giudizi soggettivi.

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Dall’autonomia strategica all’Intelligenza artificiale, dalla sostenibilità alla responsabilità aziendale. Il filo che lega le tappe di “Future Callin’ – Dialoghi di Policy”, il percorso promosso dal Comitato public affairs di American chamber of commerce in Italy, è la competitività dell’Italia e la capacità di rendere il Paese più attrattivo, prevedibile e affidabile per chi investe. Dopo gli appuntamenti del 2025 in Toscana, Lombardia e Lazio, ospitati rispettivamente da Lilly, Hpe ed Enel, il confronto ha fatto tappa il 10 luglio a Bari, ospitato da Deloitte, per discutere di incertezze interpretative, oneri della regolamentazione e rischi reputazionali legati alla responsabilità aziendale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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