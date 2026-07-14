Nel 2024, oltre 50.300 casi di tumori e lesioni precancerose non sono stati individuati dagli screening in Italia. Questi numeri indicano che molte malattie rimangono invisibili durante le verifiche di routine. La cifra si riferisce a casi che non sono stati rilevati attraverso gli screening disponibili nel sistema sanitario nazionale. La situazione mette in luce come una parte significativa di patologie potrebbe passare inosservata.

I numeri a volte parlano, specie quando si tratta di salute. Ebbene, più di 50.300 fra tumori e lesioni precancerose sono ‘sfuggiti’ agli screening nel 2024. E questo perché oltre 7,6 milioni di italiani (il 54% della popolazione target) sono rimasti fuori dai programmi gratuiti di screening oncologico. Qualcuno non ha ricevuto l’invito, molti l’hanno rifiutato. Un fenomeno tipico del Mezzogiorno. A fare i conti è l’ultima analisi di Fondazione Gimbe, che accende i riflettori su quello che potremmo chiamare ‘il caso screening’. “Adesioni ancora troppo basse e profonde diseguaglianze territoriali compromettono l’efficacia dello strumento più idoneo per individuare precocemente tumori e lesioni precancerose. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lapresse.it - Screening, in Italia c’è chi dice no: ecco quanti tumori restano invisibili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

NEET in Italia, il calo non basta: giovani invisibili, donne e Sud restano il vero problemaIn Italia, la percentuale di giovani NEET è scesa al 13,3% nel 2025, rispetto al 25,7% del 2015.

C’è un’antenna 5G vicino a casa? Ecco cosa dice la scienza sul rischio tumoriUna discussione diffusa riguarda il rischio di tumori cerebrali legato alle antenne 5G.

Temi più discussi: Diabete di tipo 1, al via anche in Italia un programma di screening neonatale; Epatite C - Azienda Ospedale; Prevenire il diabete di tipo 1 grazie al primo programma italiano di screening neonatale; Malattie rare, diagnosi precoce per 1.300 bambini grazie allo screening neonatale.

#Khalaili non ha superato i test di indoneità sportiva. Il presidente @Inter #Marotta: In italia c’è una legge sulla tutela della salute molto severa. Questa è una situazione di causa di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci, perché parliamo di tutela della x.com

Screening, in Italia c’è chi dice no: ecco quanti tumori restano invisibiliI numeri a volte parlano, specie quando si tratta di salute. Ebbene, più di 50.300 fra tumori e lesioni precancerose sono ‘sfuggiti’ agli screening nel 2024. E questo perché oltre 7,6 milioni di itali ... lapresse.it

Ottobre rosa 2025: prevenzione del tumore al seno e screening gratuiti in ItaliaOgni ottobre l’Italia si colora di rosa per ricordare che la prevenzione è la nostra arma più potente contro il tumore al seno. L’Ottobre rosa non è solo una campagna di sensibilizzazione, ma un ... iodonna.it