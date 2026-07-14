Screening in Italia c’è chi dice no | ecco quanti tumori restano invisibili
Nel 2024, oltre 50.300 casi di tumori e lesioni precancerose non sono stati individuati dagli screening in Italia. Questi numeri indicano che molte malattie rimangono invisibili durante le verifiche di routine. La cifra si riferisce a casi che non sono stati rilevati attraverso gli screening disponibili nel sistema sanitario nazionale. La situazione mette in luce come una parte significativa di patologie potrebbe passare inosservata.
I numeri a volte parlano, specie quando si tratta di salute. Ebbene, più di 50.300 fra tumori e lesioni precancerose sono ‘sfuggiti’ agli screening nel 2024. E questo perché oltre 7,6 milioni di italiani (il 54% della popolazione target) sono rimasti fuori dai programmi gratuiti di screening oncologico. Qualcuno non ha ricevuto l’invito, molti l’hanno rifiutato. Un fenomeno tipico del Mezzogiorno. A fare i conti è l’ultima analisi di Fondazione Gimbe, che accende i riflettori su quello che potremmo chiamare ‘il caso screening’. “Adesioni ancora troppo basse e profonde diseguaglianze territoriali compromettono l’efficacia dello strumento più idoneo per individuare precocemente tumori e lesioni precancerose. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
NEET in Italia, il calo non basta: giovani invisibili, donne e Sud restano il vero problemaIn Italia, la percentuale di giovani NEET è scesa al 13,3% nel 2025, rispetto al 25,7% del 2015.
C’è un’antenna 5G vicino a casa? Ecco cosa dice la scienza sul rischio tumoriUna discussione diffusa riguarda il rischio di tumori cerebrali legato alle antenne 5G.
Temi più discussi: Diabete di tipo 1, al via anche in Italia un programma di screening neonatale; Epatite C - Azienda Ospedale; Prevenire il diabete di tipo 1 grazie al primo programma italiano di screening neonatale; Malattie rare, diagnosi precoce per 1.300 bambini grazie allo screening neonatale.
#Khalaili non ha superato i test di indoneità sportiva. Il presidente @Inter #Marotta: In italia c’è una legge sulla tutela della salute molto severa. Questa è una situazione di causa di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci, perché parliamo di tutela della x.com
È nata la Carovana d'Argento, il nuovo progetto di Komen Italia dedicato alla tutela della salute delle donne over 74, spesso escluse dai programmi di screening regionali ma più esposte al rischio di tumore del seno. Grazie alla collaborazione con Roma Capit facebook
Screening, in Italia c’è chi dice no: ecco quanti tumori restano invisibiliI numeri a volte parlano, specie quando si tratta di salute. Ebbene, più di 50.300 fra tumori e lesioni precancerose sono ‘sfuggiti’ agli screening nel 2024. E questo perché oltre 7,6 milioni di itali ... lapresse.it
Ottobre rosa 2025: prevenzione del tumore al seno e screening gratuiti in ItaliaOgni ottobre l’Italia si colora di rosa per ricordare che la prevenzione è la nostra arma più potente contro il tumore al seno. L’Ottobre rosa non è solo una campagna di sensibilizzazione, ma un ... iodonna.it