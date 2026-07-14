Santopadre non ha dubbi | Sinner è nettamente il più forte del mondo a prescindere dall’assenza di Alcaraz

Il tennista italiano ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, battendo in finale un avversario di alto livello. La vittoria è arrivata dopo aver superato una serie di match impegnativi sulla superficie erbosa. La sua prestazione ha dimostrato una solidità e una determinazione che hanno lasciato senza parole gli appassionati presenti. La finale si è conclusa con un risultato che conferma la crescita tecnica e mentale del giocatore.

Il campione non è colui che non cade mai, ma colui che dalle sconfitte sa rialzarsi più forte di prima. Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, il secondo consecutivo sull’erba inglese, rappresenta una lezione proverbiale nei confronti degli scettici e dei detrattori. Vincenzo Santopadre, ex allenatore di Matteo Berrettini e attuale tecnico di Lorenzo Sonego, ha rimarcato, in un’intervista a La Stampa, la supremazia del numero uno, fuoriclasse che ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore. Sull’eredità del trionfo di Sinner: “Soprattutto che dobbiamo imparare a prendere con molta più calma i piccoli inciampi che ogni tanto anche lui può avere durante l’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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