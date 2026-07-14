Samp all' assalto di Camarda | parte la trattativa col Milan

La Sampdoria ha avviato trattative con il Milan per il trasferimento del diciottenne Francesco Camarda. La trattativa è ancora in fase iniziale e non ci sono dettagli definitivi. La società sta valutando l'interesse di entrambe le parti prima di procedere. Non sono stati comunicati tempi o condizioni dell'eventuale accordo. La trattativa riguarda un possibile trasferimento del giocatore in prestito o a titolo definitivo. La situazione resta aperta e soggetta a ulteriori sviluppi.

Una suggestione, almeno per ora. Più avanti, si vedrà. Perché il diciottenne Francesco Camarda come possibile rinforzo per la nuova Sampdoria di Bernardo Corradi rappresenta ad oggi un’ipotesi ancora tutta da realizzare, ma che sulla carta potrebbe garantire quella classe che il club doriano va cercando in una rosa da costruire per puntare dichiaratamente alla zona promozione. Molto, però, dipenderà anche dalle valutazioni del nuovo tecnico sui trentadue giocatori a disposizione nel ritiro iniziato domenica scorsa, in un gruppo che comprende i primi tre nuovi acquisti (Insigne, Gartenmann e Sinani). Corradi lavora su un possibile 4-3-3 (almeno inizialmente), ma resta da capire quali sarebbero i margini di utilizzo di una punta centrale dal talento enorme, con molti record di precocità, ma comunque con un’esperienza limitata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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