L'Inter ha deciso di tornare a cercare un nuovo giocatore per la fascia destra dopo la partenza di Dumfries. Tra i profili presi in considerazione ci sono Khalaili, che ha già avuto contatti con il club, e altri nomi ancora in valutazione. La società lavora per trovare un sostituto che possa rafforzare la zona offensiva e difensiva sulla destra. La trattativa con Khalaili è in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi.

Dopo Palestra, ora Khalaili. Sembra che la fascia destra nerazzurra, lasciata al momento sguarnita dalla partenza di Denzel Dumfries, sia stregata. Come annunciato lunedì mattina nella conferenza stampa di presentazione della stagione dal Presidente Marotta, Anan Khalaili non ha ottenuto l’idoneità sportiva da parte del Coni, per questo il suo trasferimento a Milano è saltato. La dirigenza nerazzurra è gia al lavoro per regalare il prima possibile a Cristian Chivu il nuovo esterno destro dei campioni d’Italia. I profili preferiti dai nerazzurri sono tre: Guela Douè dello Strasburgo, Djed Spence del Tottenham e Nahuel Molina dell’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Saltato Khalaili, l’Inter torna ad occuparsi della fascia destra: i profili preferiti

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