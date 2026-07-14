Novak Djokovic ha perso la semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner, impedendogli di ottenere il suo venticinquesimo titolo Slam. La sconfitta è stata netta e ha segnato il secondo anno consecutivo che il serbo si ferma in questa fase del torneo. La partita si è conclusa con una vittoria di Sinner, lasciando Djokovic senza possibilità di raggiungere un nuovo traguardo nei major.

La netta sconfitta subita nella semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner ha rimandato, ancora una volta, il sogno di Novak Djokovic di vincere il venticinquesimo titolo Slam della sua carriera. Il tempo corre veloce e le occasioni per il servo diminuiscono sempre più. Greg Rusedski ha analizzato la situazione nel suo podcast Off Court. Sul torneo di Djokovic: “ Penso che l’assenza di Alcaraz a Wimbledon sia stata una grande opportunità per lui. Tuttavia, sembra che fosse piuttosto esausto fisicamente dopo quella maratona contro Félix Auger-Aliassime. Semplicemente, gli sono finite le energie e Sinner ha giocato magnificamente in semifinale”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Rusedski boccia Djokovic: “Era la sua ultima occasione di vincere uno Slam”

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