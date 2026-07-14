Roma | smaltimento abusivo e rifiuti abbandonati due persone denunciate
Due persone sono state denunciate a Roma per smaltimento abusivo di rifiuti. Un imprenditore nel settore dei traslochi e sgomberi è stato fermato con circa quattro metri cubi di materiali, tra cui sostanze pericolose, trasportati senza documenti ambientali. I rifiuti erano stati abbandonati in strada. La polizia ha sequestrato il materiale e avviato le indagini.
Un imprenditore attivo nel settore dei traslochi e sgomberi è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti, dopo essere stato sorpreso con un carico di circa quattro metri cubi di materiali, alcuni dei quali pericolosi, trasportati senza la documentazione richiesta dalla normativa ambientale. Anche un operatore ecologico di 58 anni è stato denunciato, poiché individuato mentre abbandonava rifiuti in strada nella zona di Mostacciano. Questi episodi rappresentano gli ultimi risultati dell’operato del Nucleo ambiente e decoro (Nad) della polizia locale di Roma Capitale, che è attivamente impegnato nel contrasto agli illeciti ambientali attraverso indagini mirate, controlli sul territorio e l’impiego di sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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