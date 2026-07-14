Roma | smaltimento abusivo e rifiuti abbandonati due persone denunciate

Notizia in breve

Due persone sono state denunciate a Roma per smaltimento abusivo di rifiuti. Un imprenditore nel settore dei traslochi e sgomberi è stato fermato con circa quattro metri cubi di materiali, tra cui sostanze pericolose, trasportati senza documenti ambientali. I rifiuti erano stati abbandonati in strada. La polizia ha sequestrato il materiale e avviato le indagini.