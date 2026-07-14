Negli ultimi dieci anni, l’80% dei quartieri di Roma ha registrato temperature medie diurne tra i 40°C e i 45°C durante i mesi estivi. Dal 2015 al 2025, questa fascia si è mantenuta costante, con il 12% dei quartieri che ha superato i 45°C e l’8% che si è mantenuto sotto i 40°C. La maggior parte delle zone della città ha quindi subito ondate di calore estreme ogni anno, con temperature che superano frequentemente i 40°C.

Roma è sempre più torrida. Negli ultimi dieci anni, dal 2015 al 2025, l’80% dei quartieri della Capitale (124 su un totale di 155) ha registrato dal 1 giugno al 31 agosto una temperatura media diurna al suolo compresa tra i 40°C e i 45°C, il 12% superiore ai 45°C e solo l’8% inferiore ai 40°C. Tra i quartieri più ‘bollenti’ l’ Alessandrino, nel quadrante est della Capitale, che in questi dieci anni ha registrato una temperatura media diurna al suolo superiore ai 45°C. Al quartiere è stata assegnata la maglia nera per carenza di alberature e poca cura dello scarso verde urbano. A fare un punto sono i dati della campagna ‘Che Caldo che fa’ di Legambiente, che fa tappa nella Capitale insieme al partner tecnico RSE S. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilfattoquotidiano.it - Roma ostaggio del caldo, da dieci anni l’80% dei quartieri è sopra i 40°C in media da giugno a fine agosto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Savage Gangster Mob Turned the City Into a Warzone! Will This Badass Cop Trade Justice For His Son

Notizie e thread social correlati

Caldo a Roma, superati i 40 gradi, 7 sopra la media storica: picco in piazza del Collegio Romano. 86% di pioggia in menoA Roma, le temperature hanno superato i 40 gradi, con un incremento di 7 gradi rispetto alla media storica.

Caldo record, il meteorologo: «Temperature sopra la media diventeranano la normalità. Luglio e agosto? Stesso trend di giugno»Un'ondata di calore con temperature sopra la media sta per terminare, con temporali e un calo di 2-5°C che porteranno una breve pausa dall’afa.

Temi più discussi: Torino ostaggio del caldo rovente, con massime fino a 37 gradi. È la terza ondata di calore estiva; Porta Nuova ostaggio dei blackout: La corrente va e viene da anni, inviata diffida legale; Studio Aperto: Super caldo, Torino la più rivenite Video; La città ancora ostaggio dei blackout...e i commercianti presentano il conto.

Caldo, a Roma 26 notti tropicali di fila: giornate con 35 gradi e non piove da un mese (e non è finita)Ventiquattro giorni consecutivi con temperature superiori a 35 gradi e 26 notti tropicali. A Roma il caldo non concede tregua e la pioggia continua a ... msn.com

Caldo a Roma, nuova fiammata africana: picco in arrivo, il termometro torna a salire fino a 40 gradi. La Capitale assediata dall’afaLa tregua è già finita. Da domani la morsa del caldo tornerà a stringere la Capitale e, nel giro di pochi giorni, le temperature toccheranno ancora i 37-38 gradi. Una ... ilmessaggero.it

La capitale d’Italia ostaggio delle pretese di un pugno di irriducibili. Una vergogna nazionale x.com