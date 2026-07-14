Cittadini e artigiani hanno segnalato l’abbandono di rifiuti vicino al centro. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno identificato i responsabili. Sono state comminate sanzioni per un totale di 6.750 euro. I rifiuti abbandonati sono stati rimossi dall’area. Nessuna persona è stata arrestata. La zona è stata monitorata per prevenire ulteriori abbandoni. Le autorità continuano a indagare sui responsabili.

Modena, 14 luglio 2026 – Sono stati alcuni cittadini ed artigiani a rendersi conto e segnalare quell’ abbandono di rifiuti in un’area a ridosso del centro. Non uno solo smaltimento illecito ma diversi ‘abbandoni’ di materiale edile e sempre nella stessa area che hanno inevitabilmente insospettito i cittadini. A quel punto è scattata la segnalazione alla polizia locale che, grazie ad una minuziosa indagine, è risalita ai responsabili. Nei guai sono finite due imprese ma, soprattutto, ‘l’esecutore materiale’ dello smaltimento illecito: un privato. Tutto ha avuto origine nel 2025 quando, appunto, a seguito di diverse segnalazioni relative a ripetuti abbandoni di rifiuti speciali in una strada chiusa, nei pressi del centro cittadino sono iniziale le indagini della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti abbandonati vicino al centro, i responsabili finiscono in trappola: maxi sanzione da 6.750 euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SI NO VES EL CAMINO, ESCUCHA ESTO ANTES DE RENDIRTE | PADRE FREDDY BUSTAMANTE

Notizie e thread social correlati

Apre una cartoleria vicino alla scuola ad Afragola ma ci fa un centro scommesse abusivo: maxi-multa da 5mila euroUna cartoleria aperta vicino a una scuola ad Afragola è stata multata con una sanzione di 5.

Catania, sequestrate 14 slot machine irregolari in un circolo privato: maxi sanzione da 700 mila euroA Catania, in un circolo privato nella zona di Vulcania, sono state sequestrate 14 slot machine irregolari.

Temi più discussi: Rifiuti abbandonati vicino al centro, i responsabili finiscono in trappola: maxi sanzione da 6.750 euro; Rifiuti abbandonati, arrivano cinque nuove fototrappole in città; Raccolta rifiuti a Cavo, PD: Quando il presente assomiglia al passato; Trento, cinque nuove telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Negli ultimi otto mesi 59 sanzioni per 6 mila euro.

Rifiuti abbandonati vicino al centro, i responsabili finiscono in trappola: maxi sanzione da 6.750 euroOtto metri cubi di macerie scaricati nella notte vicino al centro. Decisive le segnalazioni di cittadini e artigiani. La polizia locale isola il materiale e risale al cantiere di un hotel. Segnalate a ... ilrestodelcarlino.it

Rifiuti speciali abbandonati lungo la strada, la polizia locale 'inchioda' i responsabili ift.tt/ZWJ6eKP ift.tt/Mgo1GEj x.com

FOGGIA DEGRADO Foggia, degrado vicino al supermercato di via Buonarota: Cibo lasciato a marcire sotto il soleDa settimane sarebbero presenti cumuli di rifiuti abbandonati a terra, tra cui materiali plastici, cartoni e residui alimentari ... statoquotidiano.it