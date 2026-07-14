La Rai ha comunicato che questa volta il programma Report potrebbe terminare in modo negativo. La frase, attribuita alla rete, suggerisce una preoccupazione riguardo all’esito della trasmissione, ma non indica chiaramente cosa sia accaduto o cosa possa succedere. La sospensione delle repliche di Report è stata annunciata senza ulteriori dettagli, lasciando aperta la questione su eventuali problemi o motivazioni specifiche. Nessun rappresentante ufficiale ha fornito commenti aggiuntivi in merito.

«Stavolta rischia di finire male». Il virgolettato arriva dalla Rai, ma non dai vertici, tantomeno da chi ha deciso la sospensione della messa in onda delle repliche di Report. La frase fotografa la sensazione più che la preoccupazione di chi la Rai la vive sul fronte della produzione, di chi fa il mestiere e mette insieme il materiale, a cui poi le star televisive danno lustro. Parla la cucina, non lo chef e neppure i suoi stretti collaboratori. Loro, la redazione del programma d’inchiesta fiore all’occhiello della tv pubblica, declinano con cortesia ogni domanda e chiedono il rispetto che meritano. Il messaggio pubblico è stato affidato ieri ai social, sotto l’hastag in maiuscoletto “giùlemanidareport” e si rivolge direttamente ai telespettatori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Report, la squadra di Ranucci teme il colpo di scena: "Stavolta finisce male"

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