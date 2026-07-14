Relazione di fine mandato Lombardi rivendica i 3 grandi interventi sulla viabilità

Da anteprima24.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La relazione di fine mandato evidenzia tre interventi principali: la fondazione del Museo egizio, una nuova governance sulla diga di Campolattaro e il potabilizzatore, oltre alla gestione dei rifiuti. Viene inoltre segnalato un ristoro di Rfi per i danni causati dai cantieri dell’Alta Velocità su 130 km di strade provinciali. Questi interventi sono stati presentati come risultati chiave del periodo amministrativo.

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Tempo di lettura: 3 minuti La Fondazione del Museo egizio, una nuova governance sulla diga di Campolattaro e il potabilizzatore, il definitivo decollo della gestione rifiuti, il ristoro di Rfi per i danni dei cantieri dell’Alta Velocità a 130 chilometri di Strade provinciali. Queste le direttive del Presidente della Provincia Nino Lombardi in vista dei prossimi quattro anni in caso di conferma il prossimo 26 luglio con le elezioni di secondo grado. Il sindaco mastelliano di Faicchio se la vedrà con il sindaco di Ceppaloni Claudio Cataudo portabandiera del centrodestra. Questa mattina il primo inquilino della Rocca ha tenuto una conferenza stampa per illustrare a fine mandato i risultati raggiunti dalla Provincia sotto la sua gestione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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