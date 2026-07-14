Una ragazzina di 15 anni è scomparsa nel nulla. Poche ore dopo la sua sparizione, il suo cellulare si è collegato a una cella nel territorio di Civitanova. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di rintracciare la giovane, che non ha lasciato alcun messaggio. Nessun dettaglio sulle circostanze della scomparsa o su eventuali testimoni.

Sparita nel nulla a quindici anni, il suo cellulare ha agganciato una cella nel territorio di Civitanova poche ore dopo la scomparsa. Ora, a seguito dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Teramo, le autorità hanno diffuso la foto di Diana Maruntelu (nella foto), nata a Mirano (Venezia) l’11 ottobre del 2010 e residente a Giulianova, in provincia di Teramo. La ragazza è scomparsa dalla città abruzzese il 4 luglio scorso, quando è stata vista per l’ultima volta nel parco Franchi, attorno a mezzogiorno. Al momento dell’ultimo avvistamento la ragazza era sola e indossava una maglietta di colore blu riportante la scritta bianca Adidas; pantaloncino corto di colore rosa; scarpe bianche marca Nike, aveva al seguito una borsetta di colore rosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzina di 15 anni scompare. Cellulare agganciato a Civitanova

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