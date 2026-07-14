Quando pagano l' Assegno unico a luglio 2026? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps
Le date di accredito dell'Assegno unico universale a luglio 2026 sono state pubblicate dall'Inps. Il pagamento avverrà secondo il calendario stabilito dall'ente, che prevede specifici giorni di accredito nel mese. La somma viene trasferita direttamente sui conti correnti dei beneficiari in corrispondenza di quelle date. La pianificazione tiene conto delle varie fasce di pagamento e delle eventuali differenze tra beneficiari.
Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a luglio 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. Calendario dei pagamenti di luglio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Calendario Pagamento Assegno Unico Luglio 2026: Ecco le Date
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