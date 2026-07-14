primi tre nomi ballando con le stelle super colpi per milly carlucci

Si parla di possibili cambiamenti nel cast e nella giuria della prossima edizione di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. La trasmissione, prevista per il prossimo autunno su Rai 1, sta considerando alcune novità non ancora ufficializzate. Le indiscrezioni riguardano sia i membri della giuria sia i concorrenti che parteciperanno allo show. La produzione sta valutando diverse opzioni, anche se i dettagli precisi non sono stati ancora comunicati.

La prossima edizione di Ballando con le stelle è ancora distante, ma attorno allo show di Rai 1 sono già iniziate a circolare numerose indiscrezioni. Il programma condotto da Milly Carlucci, tra i titoli più riconoscibili del prime time autunnale, starebbe valutando alcune novità sia per la composizione della giuria sia per il cast dei concorrenti. Al centro dei retroscena c’è soprattutto il possibile avvicendamento dopo l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli. Secondo le informazioni emerse, la giornalista sarebbe attesa nella prossima stagione televisiva come opinionista del Grande Fratello Vip e alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Una scelta che renderebbe necessario ridefinire uno degli equilibri più rilevanti del programma. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Primi tre nomi. Ballando con le stelle, lannuncio di Milly Carlucci

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