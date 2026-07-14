Il 14 luglio si ricorda la preghiera della sera dedicata all’affidamento all’Angelo Custode. La tradizione invita a affidarsi alla protezione del proprio angelo per camminare davanti a Dio, alla Vergine e ai Santi. La preghiera esprime la volontà di mettere l’anima sotto la custodia continua del proprio angelo, simbolo di guida e protezione spirituale. È una pratica comune tra i fedeli per rafforzare il legame con questa figura spirituale.

La promessa di totale affidamento alla guida celeste per camminare al cospetto di Dio, della Vergine e dei Santi, per porre la nostra anima sotto la custodia perenne del nostro angelo. Poniamo ai piedi del Signore, con fiducia, ogni fatica, le preoccupazioni vissute e le gioie di questo giorno ai piedi del Signore, pronti ad abbandonarci al Suo abbraccio paterno, accompagnati dagli Angeli. Ci mettiamo alla santa presenza di Dio invocando la protezione dei Suoi Angeli affinché veglino sul nostro riposo e ci preservino da ogni male. Santo angelo custode, sin dall’inizio della mia vita mi sei stato dato come protettore e compagno. Qui, al cospetto del mio Signore e mio Dio, della mia celeste Madre Maria e di tutti gli angeli e i santi io (nome) povero peccatore mi voglio consacrare a te. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 14 luglio: affidiamoci alla custodia del nostro Angelo Custode

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