Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara d’Urso. La replica dell’episodio è disponibile in diversi orari e piattaforme, permettendo agli spettatori di rivedere le discussioni e gli interventi del giorno. La puntata ha visto la partecipazione di vari ospiti e ha trattato temi di attualità e cronaca.

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 14 Luglio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 14 Luglio. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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