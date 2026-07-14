Si è conclusa con la vittoria di un ciclista sloveno la decima tappa del Tour de France 2026. La frazione, caratterizzata da un dislivello importante, si è decisa sul Col de Pertus, dove il corridore ha attaccato e mantenuto il vantaggio fino al traguardo di Le Lorian. Ricordando una sconfitta del 2024, ha dichiarato di aver aspettato prima di partire, facendo riferimento a un episodio passato contro un avversario.

Si è conclusa con la vittoria di Tadej Pogacar la decima tappa del Tour de France 2026. Al termine di una frazione impegnativa e con un rilevante dislivello, lo sloveno è come sempre stato il più abile in salita, scattando sul Col de Pertus e facendo la differenza fino al traguardo di Le Lorian, dove nel 2024 fu battuto da Jonas Vingegaard. Terza vittoria in questa Grande Boucle per il campione del mondo in carica che guadagna ancora in una classifica generale con distacchi già abissali. Adesso il distacco da Jonas Vingegaard è di 3’36”. Il danese non ha seguito lo sloveno in salita ed ha addirittura perso ulteriore terreno nel finale, chiudendo nelle retrovie del gruppo inseguitore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pogacar sollevato: “Ricordavo la sconfitta di 2 anni fa con Vingegaard, ho aspettato prima di partire”

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Tadej Pogacar waiting for Jonas Vingegaard after a mammoth day in the mountains

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