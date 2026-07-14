Perchè Kate Middleton ha violato il dress code a Wimbledon?

Durante l’ultimo weekend di Wimbledon 2026, Kate Middleton ha indossato un abbigliamento che non rispettava il dress code previsto per l’evento. La Duchessa ha scelto un outfit con elementi considerati troppo casual per l’occasione, attirando l’attenzione dei media. La regola del torneo richiede un abbigliamento formale, ma non è stato specificato un motivo ufficiale per la sua scelta. La sua presenza ha comunque attirato numerosi commenti sui social e sui giornali.

Kate Middleton è stata una delle protagoniste dell’ultimo weekend di Wimbledon 2026. Kate Middleton è stata tra le grandi protagoniste dell’ultimo weekend di Wimbledon 2026. La principessa del Galles ha assistito dal prestigioso Royal Box sia alla finale femminile di sabato 11 luglio sia a quella maschile di domenica 12 luglio, culminata con il trionfo di Jannik Sinner. Come da tradizione, nel suo ruolo di patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, è stata proprio lei a consegnare i trofei ai vincitori: la ceca Linda Nosková e il campione azzurro. A catturare l’attenzione dei media britannici, però, non è stato soltanto il suo ritorno sul Centrale, ma anche un dettaglio del suo look: il cappello indossato durante le due giornate del torneo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Kate Faces Backlash After Wearing the Same Wimbledon Pants Meghan Was Bullied For&Copying Her Style!

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