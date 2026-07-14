Paracadutismo Carabinieri conquistano titolo italiano per precisione in atterraggio a squadre all' Esercito tre titoli individuali

Notizia in breve

I Carabinieri hanno vinto il titolo italiano a squadre per precisione in atterraggio nel paracadutismo. L’Esercito ha conquistato tre titoli individuali. La gara si è svolta a Nettuno domenica 12 luglio, chiudendo la terza edizione del campionato nazionale. La competizione ha visto la partecipazione di diverse forze armate e squadre di paracadutisti. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni, senza ulteriori dettagli su classifiche o partecipanti.