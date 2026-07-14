Paracadutismo Carabinieri conquistano titolo italiano per precisione in atterraggio a squadre all' Esercito tre titoli individuali
I Carabinieri hanno vinto il titolo italiano a squadre per precisione in atterraggio nel paracadutismo. L’Esercito ha conquistato tre titoli individuali. La gara si è svolta a Nettuno domenica 12 luglio, chiudendo la terza edizione del campionato nazionale. La competizione ha visto la partecipazione di diverse forze armate e squadre di paracadutisti. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni, senza ulteriori dettagli su classifiche o partecipanti.
Roma, 14 lug. - (Adnkronos) - Si è chiusa in bellezza a Nettuno, domenica 12, la terza edizione del Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo 2026, che dopo cinque giornate di sfida e spettacolo, porta sul podio dei vincitori per le categorie in gara, i Carabinieri, rappresentati da Vincenzo Solito, Claudio D'Ascanio, Marco Pizziconi, Daniele Bianchi, Pierfrancesco Vanni, aggiudicandosi il titolo per la precisione in atterraggio a Squadre. L'Esercito con Fabrizio Mangia porta casa tre titoli individuali per lo Stile e la combinata. Sul podio per la categoria femminile dopo un anno di assenza Samanta Vallarino mentre Paolo Filippini a distanza di 40 anni torna a vincere il titolo italiano per lo stile e precisione in atterraggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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