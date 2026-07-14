Un uomo di 35 anni è stato arrestato all'alba di ieri in un cortile nella zona Arcella di Padova. Dopo aver scavalcato il cancello, ha rovistato tra le auto parcheggiate. L’uomo, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine, era già stato arrestato in passato per reati contro il patrimonio. È stato fermato mentre tentava di entrare in una proprietà privata.

Un arresto per tentato furto in abitazione nella zona Buonarroti, nel quartiere Arcella di Padova. Un 35enne nordafricano senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato fermato all’alba di ieri mentre cercava di introdursi in una proprietà privata. L’uomo è stato bloccato in flagranza di reato e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida. Il fermo in flagranza: la dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri, quando una pattuglia del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova era impegnata in un servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Padova, scavalca il cancello e fruga nelle auto in cortile: arrestato 35enne all'Arcella

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