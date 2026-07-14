Oroscopo Paolo Fox | le previsioni astrologiche del 15 luglio 2026

Cosa prevede l' oroscopo di Paolo Fox per il 15 luglio 2026? La parte centrale della settimana si apre sotto il segno di transiti planetari che invitano alla concretezza e alla razionalizzazione delle proprie risorse, sia materiali che affettive. e da un lato il Sole e la Luna favoriscono incontri stimolanti, novità e attese rivincite professionali per i segni di fuoco e d'aria, dall'altro i segni di terra e di acqua dovranno muoversi con cautela per gestire piccole tensioni fisiche o promesse non mantenute. Approfondiamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di mercoledì 15 luglio 2026, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere un oroscopo accurato. 🔗 Leggi su Ultimora.news

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OROSCOPO PAOLO FOX Settimana DEL 16 AL 22 MARZO 2026

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