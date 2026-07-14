Un volo atterrato in anticipo all'aeroporto di Orio ha subito un ritardo di circa due ore nella consegna dei bagagli a causa di un guasto al sistema di smistamento. Famiglie con bambini sono rimaste in attesa lungo il nastro trasportatore senza aggiornamenti ufficiali, creando disagio e confusione. La gestione dell’emergenza non ha previsto comunicazioni tempestive né soluzioni alternative, aggravando la situazione.

Questa non è la storia di un disservizio aeroportuale, che in un’infrastruttura complessa può sempre verificarsi. È piuttosto la storia di come un disservizio possa trasformarsi in un problema ben più grave quando manca una gestione adeguata dell’emergenza. I fatti sono semplici. Nella notte tra venerdì e sabato, il volo Neos proveniente dall’isola greca di Kos atterra a Orio al Serio alle 00.34, addirittura sei minuti prima dell’orario previsto. L’aereo è pieno di famiglie con bambini piccoli. Contrariamente alla prassi, i passeggini non vengono riconsegnati ai piedi della scaletta. Genitori con neonati e bambini in braccio mezzi addormentati sono così costretti a raggiungere faticosamente a piedi l’area di riconsegna bagagli. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Orio, volo atterrato in anticipo ma poi l'odissea dei bagagli per un guasto. Famiglie con bambini in attesa per due ore

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