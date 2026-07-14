Con la conclusione dello Scottish Open, l’attenzione si sposta sull’Open Championship del 2026, che si giocherà su un percorso con 18 buche. Il torneo, uno dei quattro major del golf, si svolgerà in un campo situato in una regione nota per le sue caratteristiche naturali e tecniche. La configurazione del percorso e le sue caratteristiche sono state rese note, offrendo uno sguardo dettagliato alle sfide che i giocatori affronteranno durante l’evento.

Con la chiusura dello Scottish Open, il mondo del golf si sposta, come di consueto, sull’ultimo major in stagione. L ‘Open Championship, l’evento più antico nonché l’unico dei 4 grandi tornei ad essere giocato al di fuori del territorio nazionale statunitense, sarà ospitato, quest’anno, sui fairway del Royal Birkdale Golf Club, storico circolo fondato nel lontano 1889 (137 anni fa). Parte della rotazione dei campi sui quali si può disputare l’Open, dal 1954 ad oggi ha organizzato il maggiore evento golfistico “non americano” per ben 9 volte (questa sarà la 10a edizione qui nel North West England). A fare da padrone, questa settimana, sarà il vento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Open Championship 2026: il percorso e le 18 buche ai raggi X

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Why The Open Championship Could Come Down To This Hole

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