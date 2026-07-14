Un’ondata di calore intensa sta attraversando l’Italia, con temperature che hanno raggiunto i 45°C in alcune zone. Dopo due ondate simili a maggio e metà giugno, questa si presenta come la più forte finora. Entro pochi giorni arriverà aria artica, portando un calo delle temperature. Le temperature estreme sono state registrate in diverse aree del paese, mentre le previsioni indicano un abbassamento del caldo intenso.

E siamo a tre: dopo quella vissuta a maggio e metà giugno, l’Italia si trova nel bel mezzo della terza ondata di calore proveniente dal Sahara ma, con tutta probabilità, sarà questa la più forte e con i numeri più elevati. I picchi sono attesi tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio con valori che toccheranno i 45°C su alcune aree interne della Sardegna. Attenzione, però, perché tra domenica e lunedì verrà spazzata da aria molto fresca, in quota, di origine artica che potrà dare vita a fenomeni anche molto intensi soprattutto al Nord. Le città da bollino rosso. Ma andiamo con ordine: per adesso fa caldo ovunque e le temperature sono destinate ad aumentare ben oltre le medie di questo periodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ondata di calore anomala”: picchi di 45°C, poi arriverà l’aria artica. Ecco quando

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