Oggi si è svolto il primo allenamento di Milan Futuro, il progetto rivolto ai giovani calciatori del settore giovanile. A un giorno di distanza, Milanello ha ospitato anche il raduno della prima squadra, segnando il secondo e ultimo appuntamento stagionale per i giocatori professionisti. Entrambi gli eventi sono stati ufficializzati attraverso comunicazioni del club.

Ventiquattrore più tardi, Milanello celebra il secondo e ultimo battesimo stagionale: dopo la prima squadra, oggi scocca l'ora del raduno anche per Milan Futuro. Si riparte dalla Serie D, categoria che comunque agli occhi del club non ha rappresentato - e non rappresenta tutt'ora - un ostacolo al progetto complessivo fondato sulla crescita e valorizzazione dei ragazzi in ottica prima squadra. L'unico obiettivo rimane questo e ciò significa che le esigenze progettuali non contemplano l'obbligo di vincere il campionato per salire in C. Anche l'U23 rossonera si presenta con una veste diversa, dal momento che è cambiato l'allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Oggi è il giorno di Milan Futuro: al via il nuovo corso con Navarro

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