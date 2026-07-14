NotebookLM l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti video e appunti in lezioni attività e materiali didattici – corso pratico

Google ha sviluppato NotebookLM, un’Intelligenza Artificiale che trasforma documenti, video e appunti in materiali didattici come lezioni e attività. Questo strumento viene utilizzato nel lavoro quotidiano degli insegnanti, non solo per supportare ricerche e scrittura, ma anche come aiuto nella progettazione di contenuti educativi. Si tratta di un’applicazione che integra l’AI nelle pratiche di pianificazione e creazione di materiali didattici.

L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più concretamente nel lavoro quotidiano dei docenti, non solo come strumento di ricerca o supporto alla scrittura, ma anche come alleata nella progettazione didattica. Tra gli strumenti più interessanti in questo ambito c’è NotebookLM, l’applicazione di Google che consente di lavorare su documenti, video, appunti e materiali personali per organizzarli,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Come Usare NotebookLM di Google: Tutorial Definitivo in Italiano

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