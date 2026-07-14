Circa 90.000 persone hanno partecipato alla Viking Row, una marcia collettiva di saluto e celebrazione. I giocatori della nazionale sono arrivati nel loro paese accolti con entusiasmo, dopo aver raggiunto i quarti di finale ai Mondiali. La folla si è radunata per mostrare il proprio affetto, creando un’atmosfera di festa lungo il percorso di ritorno. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e organizzato.

Accoglienza da vere star per i giocatori della nazionale norvegese, tornati in patria dopo la straordinaria cavalcata al Mondiale, terminata con l'eliminazione ai quarti di finale contro l'Inghilterra. Al Palazzo Reale di Oslo, 90mila persone, tra cui gli stessi giocatori, si sono radunate e hanno eseguito la ormai celebre "Viking Row", guidate dal principe Haakon. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Norvegia, il ritorno a casa è da brividi: 90mila persone eseguono la Viking Row

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