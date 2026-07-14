P enultimo appuntamento stasera su Rai 2 alle 21.30 con Storie al bivio di sera, il programma di interviste ideato e condotto da Monica Setta. Oggi 14 luglio saranno come sempre tantissimi i vip dello spettacolo e della politica ospiti nel salotto della giornalista che, come di consueto, si racconteranno senza filtri. Ospiti di questa puntata sono: la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, l’attivista e avvocata Cathy La Torre, Justine Mattera, Barbara Bouchet e Samantha De Grenet. “Finale: Allegro”, il film che nessuno si aspettava da Barbara Bouchet X Leggi anche › Monica Setta, quella passione per il giornalismo (cartaceo) che le fece dire “no” a Berlusconi Storie al bivio di sera su Rai 2: ospiti sesta puntata 14 luglio, chi sono. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel salotto di Monica Setta focus su decisioni familiari, passaggi professionali, ferite private e nuove direzioni prese dopo una crisi

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