Naspi a luglio 2026 quando viene pagata | consulta le possibili date di accredito
Il pagamento della NASpI di luglio 2026, relativo alla mensilità di giugno, è attualmente in fase di elaborazione. Le date di accredito possibili non sono state ancora comunicate ufficialmente.
. Il pagamento della NASpI di luglio 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a giugno, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell'Istituto, l' INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l'accredito (luglio 2026) In base all'andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra il 9 e il 15 luglio 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
NASPI Marzo 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti
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A luglio 2026 l’ #Inps avvia pensioni e quattordicesima dal 1° luglio, con ricariche per Assegno di inclusione, SFL, Assegno unico e Carta acquisti in date diverse. NASpI e DIS-COLL restano legate alla singola pratica e ai controlli. x.com
NASPI LUGLIO 2026 Partono già da questa mattina i primissimi accrediti per la Disoccupazione #Naspi Inps ;) Leggi tutto qui: https://insindacabili.it/naspi-luglio-2026-data-pagamento-disoccupazione-inps/ facebook
Naspi come studente reddit
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