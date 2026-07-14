Napoli Allegri | Io definito aziendalista? Per me è un complimento

“Ormai è diversi anni, e ringrazio il presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito aziendalista. Per qualcuno è un’offesa, per me invece è un complimento, perché l’allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare i risultati. Nel calcio di oggi la vera sfida è quella di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili”. Lo ha detto Massimiliano Allegri, neoallenatore della SSC Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione svoltasi presso il Real Teatro di San Carlo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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CONFERENZA STAMPA ALLEGRIINIZIA LA STAGIONE DEL NAPOLI 2026/2027TUTTI IN RITIRO

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