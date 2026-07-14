My Chemical Romance Firenze si veste di nero | fan già in città nella speranza di incontrare la band

Nella giornata del 14 luglio 2026, i fan di My Chemical Romance sono arrivati a Firenze, indossando magliette e abbigliamento ispirato alla band. Alcuni si trovano in piazza della Signoria, altri visitano gli Uffizi o passeggiano lungo l’Arno, mentre tengono gli occhi aperti in attesa di possibili incontri con i componenti del gruppo. La presenza dei fan si concentra principalmente nelle zone centrali della città, dove si svolgono le attività più frequentate.

Firenze, 14 luglio 2026 – C'è chi passeggia in piazza della Signoria con la maglietta di The Black Parade, chi si concede una tappa agli Uffizi e chi, tra un gelato e una passeggiata lungo l'Arno, tiene gli occhi aperti nella speranza di incrociar e Gerard Way, Frank Iero, Ray Toro o Mikey Way. A Firenze è già iniziata la lunga vigilia dei My Chemical Romance. La band americana, protagonista domani sera, 15 luglio, alla Visarno Arena, arriva nel capoluogo toscano direttamente dai tre concerti di Wembley, una delle tappe simbolo della tournée europea. Quella di Firenze è l' unica data italiana del tour celebrativo per i vent'anni di The Black Parade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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