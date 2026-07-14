A partire dal 16 luglio, i musei del Vomero offrono un programma estivo ricco di eventi. Si parte con l’inaugurazione del Pessoa Luna Park al Fossato di Castel Sant’Elmo, con ingresso gratuito dalle 19, che dà il via a una serie di attività tra musica pop e classica, stand-up comedy, cinema e il tradizionale luna park. La seconda metà di luglio vedrà un calendario fitto di iniziative, tutte aperte al pubblico.

Musei del Vomero, programma scoppiettante: musica pop e classica, stand up comedy, il luna park e cinema. Il 16 luglio si inaugura il Pessoa Luna Park al Fossato di Castel Sant’Elmo, con ingresso gratuito dalle 19.00 e con un rito collettivo della Banda Basaglia, poi la Festa in Maschera e le mitiche drag queen Karma B. Il parco culturale itinerante interattivo, che da anni trasforma spazi urbani inutilizzati in utopie contemporanee di gioco, cultura e musica, animerà il Fossato di Castel sant’Elmo, per la prima volta aperto al pubblico, con giochi installazioni, concerti, talk dal vivo e dj set, un cinema e un teatro all’aperto, un programma di letture e podcast live, format eno-gastronomici collettivi con tavolate condivise e tanti eventi e workshop da scoprire. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Musei del Vomero, programma estivo fitto e scoppiettante nella seconda metà di luglio

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