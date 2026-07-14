Un fantino ha vinto una corsa dopo molti anni, invertendo i risultati rispetto alle precedenti edizioni. La gara è stata molto combattuta fino all’ultimo metro con la rivale. Dopo la vittoria, il fantino ha dichiarato di puntare ora alla prossima competizione, quella dell’Assunta. La corsa si è conclusa con un testa a testa tra i due concorrenti, terminato con il successo del fantino.

di Laura Valdesi Il successo è sempre una bella iniezione di adrenalina per ogni fantino. A maggior ragione se arriva al termine di una corsa combattuta fino all’ultimo metro con la rivale. Com’è avvenuto al Palio di Casole dove Sebastiano Murtas su Selvaggio da Clodia ha volato riuscendo ad evitare la pur strepitosa rimonta dell’avversaria Rivellino con Alessio Bincoletto su Dispettoso. Pensare che eri anche di rincorsa, una posizione che non piace troppo ai fantini. "Quel cavallo l’avevo montato anche per le batterie ed ero sempre di rincorsa. Avevo visto che lo spunto iniziale ce l’aveva molto veloce, la sorte è andata a nostro favore e l’abbiamo portato in fondo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Murtas, che adrenalina: "Casole, dopo tanti anni vittoria a parti invertite. E ora punto all’Assunta"

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