Montalcino si distingue come esempio di territorio che ha valorizzato la propria denominazione attraverso il settore vinicolo. Le Indicazioni Geografiche rappresentano un elemento chiave nello sviluppo delle aree produttrici, influenzando l'economia locale. Le filiere che operano sotto queste denominazioni contribuiscono alla crescita economica e alla tutela della qualità. Le trasformazioni recenti riguardano soprattutto l'organizzazione produttiva e la regolamentazione dei disciplinari.

Il futuro delle Indicazioni Geografiche del vino, il ruolo delle filiere a denominazione nello sviluppo dei territori e le grandi trasformazioni che attendono il settore sono stati al centro della presentazione de “La filosofia della Dop economy ”, il nuovo libro del Direttore della Fondazione Qualivita Mauro Rosati, edito da Treccani, ospitata a Montalcino nella prestigiosa cornice della Summer School Sanguis Jovis, il programma di alta formazione organizzato da Fondazione Banfi. L’incontro si è tenuto presso la storica azienda Banfi, uno dei protagonisti del cosiddetto “ Modello Montalcino ” raccontato nel volume: l’impresa, infatti, ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Temi più discussi: Montalcino, la denominazione che ha saputo trasformare un territorio creando valore; Il progetto turistico Welcome to Montalcino del Consorzio del Brunello ha mosso i primi passi; MONTALCINO SECONDO PIETROSO; Il Brunello di Montalcino a bordo dell’Amerigo Vespucci per la campagna Nord America 2026.

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A #pranzo il #Brunello di #Montalcino #Pianrosso 2021 di #CiacciPiccolominiDAragona, che profuma di frutta rossa matura, erbe aromatiche e spezie. In bocca il sorso è polposo, dallo sviluppo avvolgente e dal finale ampio e intenso, winenews.it/it/ciacci-picc x.com