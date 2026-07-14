Il ministro degli Affari Esteri di Malta è stato nominato presidente del Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG). La nomina rappresenta un incarico di rilievo per Malta e rafforza la presenza del paese nel gruppo di lavoro internazionale. La nomina è stata annunciata recentemente e riguarda una posizione di leadership nel gruppo che si occupa di questioni legate al Commonwealth.

Chris Fearne nuovo presidente del Commonwealth Ministerial Action Group. Una nomina significativa per Malta. LA VALLETTA (MALTA) – Il ministro maltese degli Affari Esteri e degli Affari Europei, Chris Fearne, ha recentemente assunto il ruolo di presidente del Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG). Questo organismo è fondamentale nella supervisione del rispetto dei principi sanciti dalla Carta del Commonwealth, un documento che stabilisce le norme condivise tra i suoi membri. La nomina di Fearne rappresenta un passo importante non solo per il suo lavoro personale, ma anche per il prestigio internazionale di Malta come attore nel panorama globale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ministero della salute maltese Fearne eletto presidente del Gruppo d’Azione del Commonwealth.

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